〔加拿大汇市〕加元兑美元触及三个月低位,受欧洲情势忧虑打压

路透多伦多11月13日电---加元兑美元周二触及三个月低位,因市场担忧对希腊援助计划的前景,并担心美国政要是否会就解决该国"财政悬崖"问题达成一致意见.

在希腊如何将债务降低至可持续水平一事上,国际贷款方之间出现了公开的意见分歧,引发市场对欧洲危机恐将再度发酵的担忧.[ID:nSB8570690]

"避险情绪对市场的影响仍然巨大,根源在于欧洲,"Klarity FX董事Gareth Sylvester指出.

"我们看到希腊危机再度浮现...欧盟/国际货币基金组织(IMF)拨付下一笔希腊援助资金的时间将要推迟,造成希腊情势的不确定性."

欧元区财长们建议,应允许希腊在2022年前实现将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%的目标,而IMF总裁拉加德坚称,希腊债务实现可持续的适当时间是2020年,两者罕见地出现公开分歧.

加元兑美元CAD=D4收报1.0019加元,或0.9981美元,盘中一度触及1.0036加元的8月3日以来最低水平.周一收盘报0.9995加元,或1.0005美元.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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