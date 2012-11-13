《美国重要政经日程》--11月14日

《全球主要央行动态》--2月9日-2月16日

美联储主席叶伦表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。