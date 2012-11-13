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货币新闻 | 2012年 11月 14日 星期三 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--11月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 商务部公布10月零售销售数据

1330 - 劳工部公布10月生产者物价指数(PPI)

1330 - 全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布月度大豆压榨量

1500 - 商务部公布9月企业库存数据

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券和52周期国库券

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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