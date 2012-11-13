《美国重要政经日程》--11月14日

《独家新闻》中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目，等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1330 - 商务部公布10月零售销售数据
1330 - 劳工部公布10月生产者物价指数(PPI)
1330 - 全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)公布月度大豆压榨量
1500 - 商务部公布9月企业库存数据
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券和52周期国库券
2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
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路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
美联储主席叶伦表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。
“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”