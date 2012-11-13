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亚洲 | 2012年 11月 14日 星期三 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--11月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 三菱UFJ金融集团(8306.T)第二季财报.

-- - 瑞穗金融集团(8411.T)第二季财报.

-- - 三井住友金融集团(8316.T)第二季财报.

0300 - 石油连盟公布一周石油数据.

0600 - Gree(3632.T)第一季财报.

0600 - 东燃通用石油(5012.T)公布1-9月财报.

1000 - 经济产业省小组会议,讨论能源政策.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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