《日本重要政经日程》--11月14日

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 三菱UFJ金融集团(8306.T)第二季财报.
-- - 瑞穗金融集团(8411.T)第二季财报.
-- - 三井住友金融集团(8316.T)第二季财报.
0300 - 石油连盟公布一周石油数据.
0600 - Gree(3632.T)第一季财报.
0600 - 东燃通用石油(5012.T)公布1-9月财报.
1000 - 经济产业省小组会议,讨论能源政策.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。