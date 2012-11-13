〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,巴拿马型和海岬型船运价上涨

路透11月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二上涨,受助于巴拿马型和海岬型船运价上涨.

波罗的海乾散货运价指数上涨20点,或2.07%,至985点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨12点,或1.67%,至732点.该型船舶日均获利上升93美元,至5,865美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨1.93%,至2,327点.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的研究报告中写道,"巴西和澳洲运量增长提振海岬型船运市场,但我们仍认为近期船费上升空间有限."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

灵便型船舶日均获利下降4美元,至5,993美元;超灵便型船舶的日均获利上升2美元,至6,824美元.(完)