澳新经济指标预测--11月14日-11月21日****

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透11月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月13日(二)
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
11月14日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.8% +1.0%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0200 新西兰公债外资持有比率 10月 -- 59.7%
11月15日(四)
0030 澳洲新车销售 10月 -- +4.7%
11月16日(五)
暂无重要经济数据.
11月18日(日)
2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- +0.6%
产出物价 -- +0.3%
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19日(一)
暂无重要经济数据.
11月20日(二)
0030 澳洲央行会议记录 11月
0730 澳洲央行总裁在澳洲经济发展委员会(ECDA)餐会上发表讲话.
11月21日(三)
暂无重要经济数据(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。