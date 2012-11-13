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亚洲 | 2012年 11月 14日 星期三 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.90 -0.19 -0.35 2253427

搜狐 (SOHU.O) 38.90 -1.38 -3.43 632790

网易 (NTES.O) 52.32 -0.46 -0.87 530728

百度 (BIDU.O) 98.60 -6.00 -5.74 10351702

亚信科技 ASIA.O 10.32 -0.17 -1.62 736232

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.18 -0.27 -1.61 1435266

联电 (UMC.N) 1.83 +0.00 +0.00 94678

日月光 (ASX.N) 3.76 -0.19 -4.81 81761

矽品精密 (SPIL.O) 4.77 -0.18 -3.64 1076532

和信超媒体 (GIGM.O) 1.00 -0.04 -3.85 22302

友达 (AUO.N) 3.96 -0.16 -3.88 155562

中华电信 (CHT.N) 31.53 -0.10 -0.32 20685

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.40 -0.12 -0.33 982973

香港

中国移动 (CHL.N) 54.72 -0.49 -0.89 117225

中国联通 (CHU.N) 14.89 -0.22 -1.46 195557

中国电信 (CHA.N) 53.33 -1.68 -3.05 21508

中芯国际 (SMI.N) 2.28 -0.05 -2.15 58344

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.06 +1.54 1617

(完)

--整理 白云

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