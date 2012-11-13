《综述》美国"财政悬崖"戏码拉开大幕,执政与在野毫不退让

* 白宫坚持对富人增税

* 共和党参议院领袖拒绝接受较高税率

* "财政悬崖"博弈开局凸显双方分歧

路透华盛顿11月13日电---美国"财政悬崖"争端中的当事双方周二坚守各自立场.他们自大选以来首次在华盛顿会面,但在税负问题上的根本性分歧妨碍其就减赤问题达成广泛妥协.

白宫明确表示,已准备好与共和党磋商税负与支出问题,但总统奥巴马的一名发言人表示,奥巴马将坚决主张2013年必须对富人加税.

白宫发言人卡尼在记者会上表示,奥巴马希望对98%的美国民众把低个人所得税率延长到年底以后,但不会同意对2%的富裕阶层延长低税率.

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,共和党不反对讨论政府税收问题,但反对讨论提高税率.他说,"我们...不会提高税率和损害就业,以免进一步削弱经济."