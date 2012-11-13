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亚洲 | 2012年 11月 14日 星期三 07:05 BJT

〔亚洲橡胶〕11月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 231.8 22 232.0 3

* 12月 231.9 13 232.2 4

* 1月 234.8 17 235.0 7

* 2月 237.7 61 238.5 15

* 3月 240.6 503 242.0 135

* 4月 242.7 3676 243.9 785

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

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