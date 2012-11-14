〔金砖国家〕11月13日股汇市收盘纵览

路透11月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.72%,报982.17点.
中国股市:沪综指周二收挫1.5%,创下一个半月来收盘新低.分析师指出,住建部重申房地产调控政策不会放松,令一些投资者美好预期落空;房地产股受重压,且十八大已近尾声,维稳预期持续减弱,令大盘走势疲软.沪综指.SSEC收报2,047.889点,跌31.385点或1.51%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交445亿元人民币,较上日的420亿元上升.[.SSCN]
香港股市:收在四周低位,中国股市下跌带来拖累,因市场担心中国政府在十八大会议上不会对经济政策作出变动.恒生指数.HSI收低1.1%,报21,188.7点,是10月15日以来最低收盘位.恒生国企指数.HSCE下跌2%,报10,230.1点.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘略脱离波幅区间上限,但再次创收盘新高.受中间价连续第六天上涨并刷新逾半年高位提振,人民币升值预期进一步加强,汇价波动区间甚窄. [CNY/CN]
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印度股市:连续第四日收低,因上日公布的数据显示,印度工业生产意外萎缩,打压银行股和汽车股下跌.周二印度市场因排灯节(Diwali)而缩短交易时间.指标BSE指数.BSESN收低0.3%.[.BO][ID:nL3E8MC3F3]
印度汇市:因假期休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高0.48%,报1,370.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收挫2.54%至727.20点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下滑0.48%至31.7620;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX回落0.32%,报40.3402.
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巴西股市:从盘中低点水平上扬,当日终场收高,受巴西建筑类股Gafinsa提振.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.74%,报57,486.07点.[ID:nL1E8MDIQJ]
巴西汇市:巴西雷亚尔/美元录得近两个月来最大单日跌幅,因市场猜测巴西政府希望雷亚尔贬值来支撑经济.雷亚尔/美元BRBYBRL=收低0.9%至2.0685,为四个月低点.[ID:nL1E8MDCQY]
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南非股市:收低,受英美资源集团(AAL.L)等权重股拖累.该公司上调巴西Minas-Rio项目成本预估,并警告称Kumba铁矿石部门获利料将下降.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.2%,报33,178.50点.综合指数.JALSH收低0.18%,报37,394.80点.[.J][ID:nL5E8MDA2L]
南非汇市:针对欧盟-国际货币基金组织(IMF)对希腊救助条款产生分歧引发的负面市场情绪,兰特/美元ZAR=D3应声回落1%,报8.8290,跌破近一个月来的交投区间,并触及10月15日来最低位.[ZAR/][ID:nL5E8MDAHU](完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳