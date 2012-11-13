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货币新闻 | 2012年 11月 14日 星期三 07:32 BJT

〔日本经济〕日本政府11月将调降对经济的评估--日经

路透东京11月14日电---日本经济新闻周三报导称,日本政府正准备下调对经济的月度评估,因为工厂产出和消费者支出表现疲弱.

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