〔美股业绩〕思科第一季业绩优于市场预期,预期第二季成长放缓

* 第一季营收增长6%至119亿美元,华尔街预期为117.7亿美元

* 每股盈余(EPS)为0.48美元,华尔街预期为0.46美元

* 股价盘后上涨6.7%至17.98美元

路透11月13日电---美国网络设备巨擘思科(CSCO.O)第一季业绩优于华尔街预期,但该公司预期当前第二季获利持平且营收成长放缓.

"我们预期欧洲形势将继续恶化,然后才会好转,"思科总裁兼执行长钱伯斯周二表示.他在8月公布第四季业绩时的电话会议上也持这种观点.

但是他补充道,"我们在美国市场看到改善迹象,涉及企业、服务提供商和商业等领域."

然而钱伯斯指出,现在为时太早,谈不上什么趋势性变化,"尽管我们继续看到我们所期望的迹象."

思科表示,预期第二季不计特殊项目的EPS为0.47-0.48美元.上年同期的EPS为0.47美元.思科第二财季截止于明年1月.

思科还表示,预计营收增长3.5-5.5%,上年同期为增长11.6%.

钱伯斯表示,他将在下月的思科金融分析师日给出长期展望.

在截止于10月底的第一财季,思科凭借削减成本和宽广的产品线,取得优于市场预期的业绩.

第一季不计特殊项目的净利上升10.6%至26亿美元,合EPS为0.48美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估是0.46美元.

第一季营收较上年同期增长6%至119亿美元,分析师预期是117.7亿美元.

思科股价在盘后交易中上涨6.7%至17.98美元.

分析师赞赏思科的成本纪律,对于其能在恶劣环境上取得不错业绩感到高兴.

"考虑到企业支出方面的担忧,该公司似乎在逆势成长,"Edward Jones的资深科技分析师Bill Kreher表示.

"虽然先前的期望较低,但该公司毕竟超越了那些预期.该公司似乎正在利用严格的成本纪律来实现业绩目标."

瑞穗证券的分析师Joanna Makris表示,"乍一看,在糟糕的宏观(环境)下,这些都是不错的数字."

"这主要是源于产品组合大幅向路由方向调整,以及成本削减."(完)