《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:
--中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定增加2,000亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度.至此RQFII试点总投资额度达2,700亿元.
* 其他:
--据悉,中国化肥出口关税政策明年可能调整.有关部门正征求意见,最终方案尚未定稿,但相关政策在今年基础上适度放松概率较大.
--中证视点文章称,从种种迹象看,新的成品油定价机制、煤炭价格市场化和进一步扩大天然气价改试点等有关政策的出台时机已较为成熟,年内出台的可能性较大.
--证券市场监管层此前在与券商内部沟通时表示,本月将发布放开券商经纪业务的多项政策,包括由券商自主决定设立营业部的类型、区域和数量,以及准许投资者非现场开户等.
--国家信息中心首席经济学家范剑平指出,中国经济增长已坐底企稳,进一步下降的可能性小,但同时也不会出现强有力的回升.
--中国国旅(601888.SS)拟非公开发行募集资金26.5亿元人民币,全部用于建设三亚海棠湾国际购物中心项目.
--据悉,有关部委对民资进入电信业试点方案的征求意见稿基本达成共识,为平衡三大运营商利益,试点方案还需要进一步修改,最终有望在明年3月前出台.
--天齐锂业(002466.SZ)称,接控股股东天齐集团通知,天齐集团全资子公司已收购或协议约定收购上游锂精矿供应商--泰利森14.99%的普通股,并有意收购该公司发行在外所有股份,从而实现全资控股.按此前相关协议收购价估算,收购成本可能超过45亿元.(完)
--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]