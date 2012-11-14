《新兴市场重要经济事件预告》--11月14日-11月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)
11月14日(三)
马来西亚布城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德会见马来西亚总理纳吉布(0745).
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会会议.
11月15日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).
里加--拉脱维亚议会预计将对2013年预算案进行第二次和最后一次审核.
11月16日(五)
暂无重要经济事件.
11月19日(一)
阿布贾--尼日利亚召开货币政策会议(至11月20日).
11月20日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
阿布贾--尼日利亚召开货币政策会议(最后一日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料将不会公布利率决议).
南非比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第一日).
11月21日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
南非比勒陀利亚--南非央行召开货币政策委员会会议(第二日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)东非地区会议(肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、布隆迪、卢旺达)(至11月23日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 白云;审校 徐文焰
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