〔中国个股〕天齐锂业称大股东拟竞购澳洲一锂矿企业,若成功将注入公司

路透上海11月14日电---中国四川天齐锂业股份有限公司(002466.SZ)周三公告称,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司旗下子公司正推进收购澳洲一锂矿企业的相关事宜,若收购成功,天齐集团未来拟将该企业股权注入天齐锂业.

刊登在深圳证券交易所的公告指出,天齐集团全资子公司Windfield Holdings Pty Ltd(文菲尔德)已收购或协议约定收购Talison Lithium Ltd.,(泰利森)TLH.TO普通股17,143,422股,占其发行在外普通股的14.99%.

而今年8月,泰利森曾与美国洛克伍德控股公司(Rockwood Holdings,Inc)签署《协议安排实施协议》,洛克伍德以每股6.50加元的对价,对应的收购总价约45.54亿元人民币全面收购泰利森,泰利森拟定于11月29日召开股东大会审议洛克伍德的协议安排.

此后,天齐集团旗下的文菲尔德自2012年9月至今通过二级市场和场外协议等方式已收购了泰利森普通股11,343,522股,占其发行在外普通股的9.93%;同时以协议约定的方式收购泰利森普通股5,799,900股,占其发行在外普通股的5.07%.

文菲尔德目前有意在泰利森为审议洛克伍德的协议举行股东大会前,向泰利森董事会提出通过协议安排方式,收购洛克伍德尚未拥有的泰利森发行在外所有股份的方案,至今其已进行的普通股收购行为与该意向有关.文菲尔德还未确定其是否会提出收购方案及收购方案下的价格,但如果其提出收购方案,收购对价将高于洛克伍德协议安排内的每股收购价.

公告并称,天齐集团承诺,若成功收购泰利森的所有股份,天齐集团将在该收购完成后十二个月内,启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业的相关事宜.目前拟以本次收购成本、费用加合理的资金利息作为对泰利森股权的估值注入,具体注入方式和条件尚未确定并有待进一步论证.

泰利森是一家注册于澳大利亚并在多交所上市的公司,主营矿产资源的勘探、开采、加工与销售.主要资产是西澳的格林布什锂辉石矿,格林布什锂矿资源中,矿产资源总计储量为7,040万吨(按组合的测定和推定矿产资源具有2.6%氧化锂和456万吨碳酸锂当量计算).

天齐锂业因拟披露重大事项自上周五(9日)起停牌,停牌前收报27.94元.(完)

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