《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币50年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值4.35% 中国核工业集团20亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建行和光大银行主承 中石化集团50亿元九个月期超短融(主体评级AAA)簿记建档,建行和国开行主承 钱江水利( 600283.SS )2亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承 北京京城机电控股15亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,北京银行及中信银行主承 青岛城投集团10亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,浦发银行主承 TCL集团( 000100.SZ )12亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,国开行主承 鲁南制药集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行及兴业银行主承 淮南矿业集团20亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,民生银行主承 天津航空4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,北京银行及国开行主承 江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行及广发银行主承 北大荒( 600598.SS )5亿元九个月期短融(主体评级AA)簿记建档,建设银行主承 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承 TCL集团10亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,国开行及进出口行主承 盐城国资5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承 潍坊中小企业1.5亿元三年期集合票据(债项评级AAA)簿记建档,浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短期融资券011218005,票面利率4.3% 番禹珠江钢管公司3亿元一年期短融041265009,票面利率5.60% 南方水泥15亿元一年期短融041254057,票面利率4.81% 杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融041259061,票面利率5.07% 华泰集团4亿元一年期短融041252053,票面利率5.07% 上海环境集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282465,基本利差2.64% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行100亿元六个月期贴现金融债120320,发行价98.445元 贵阳公共住宅建设投资公司16亿元七年期固息债1280380,票面利率6.70% 广西新发展交通集团3亿元一年期短融 武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据 太仓港协鑫发电公司4亿元一年期短融 特变电工( 600089.SS )5亿元一年期短融 成都路桥( 002628.SZ )3亿元一年期短融 四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融 唐山港集团4亿元五年期中期票据 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票 河北出版传媒集团5亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 深圳10亿元五年期中小企业集合债078073到期兑付,票面利率5.70% 南京公用控股集团18.5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债078074付息,票面利率5.70% 广州百货企业集团4亿元三年期中票1182318付息,票面利率6.86% 广东温氏食品集团4亿元三年期中票1182319付息,票面利率7.06% 陕西煤业化工集团5亿元五年期中票1182320付息,票面利率5.36% 东软集团( 600718.SS )4亿元三年期中票1182321付息,票面利率6.86% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中证视点文章称,从种种迹象看,新的成品油定价机制、煤炭价格市场化和进一步扩大天 然气价改试点等有关政策的出台时机已较为成熟,年内出台的可能性较大. --中国券商营业部设立拟全面放松.中国证券报周三引述券商人士称,将在风险控制合规前提 下,由券商自主决定设立营业部的类型、区域和数量,并有望准许投资者非现场开户.[ID:nSB2099501] 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/曹巍浩