《中国债券市场每日交易备忘》--11月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部260亿元人民币50年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值4.35%
中国核工业集团20亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建行和光大银行主承
中石化集团50亿元九个月期超短融(主体评级AAA)簿记建档,建行和国开行主承
钱江水利(600283.SS)2亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承
北京京城机电控股15亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,北京银行及中信银行主承
青岛城投集团10亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,浦发银行主承
TCL集团(000100.SZ)12亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,国开行主承
鲁南制药集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中信银行及兴业银行主承
淮南矿业集团20亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,民生银行主承
天津航空4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,北京银行及国开行主承
江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行及广发银行主承
北大荒(600598.SS)5亿元九个月期短融(主体评级AA)簿记建档,建设银行主承
黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承
TCL集团10亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,国开行及进出口行主承
盐城国资5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承
潍坊中小企业1.5亿元三年期集合票据(债项评级AAA)簿记建档,浙商银行主承
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二、新债上市:
中国铁路物资公司25亿元九个月期超短期融资券011218005,票面利率4.3%
番禹珠江钢管公司3亿元一年期短融041265009,票面利率5.60%
南方水泥15亿元一年期短融041254057,票面利率4.81%
杭州前进齿轮集团2亿元一年期短融041259061,票面利率5.07%
华泰集团4亿元一年期短融041252053,票面利率5.07%
上海环境集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282465,基本利差2.64%
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三、缴款:
进出口银行100亿元六个月期贴现金融债120320,发行价98.445元
贵阳公共住宅建设投资公司16亿元七年期固息债1280380,票面利率6.70%
广西新发展交通集团3亿元一年期短融
武汉科技型中小企业1亿元三年期集合票据
太仓港协鑫发电公司4亿元一年期短融
特变电工(600089.SS)5亿元一年期短融
成都路桥(002628.SZ)3亿元一年期短融
四川峨胜水泥集团3亿元一年期短融
唐山港集团4亿元五年期中期票据
合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票
河北出版传媒集团5亿元五年期中票
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四、还本付息:
深圳10亿元五年期中小企业集合债078073到期兑付,票面利率5.70%
南京公用控股集团18.5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债078074付息,票面利率5.70%
广州百货企业集团4亿元三年期中票1182318付息,票面利率6.86%
广东温氏食品集团4亿元三年期中票1182319付息,票面利率7.06%
陕西煤业化工集团5亿元五年期中票1182320付息,票面利率5.36%
东软集团(600718.SS)4亿元三年期中票1182321付息,票面利率6.86%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中证视点文章称,从种种迹象看,新的成品油定价机制、煤炭价格市场化和进一步扩大天
然气价改试点等有关政策的出台时机已较为成熟,年内出台的可能性较大.
--中国券商营业部设立拟全面放松.中国证券报周三引述券商人士称,将在风险控制合规前提
下,由券商自主决定设立营业部的类型、区域和数量,并有望准许投资者非现场开户.[ID:nSB2099501]
国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%)
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注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 康熙泽; 审校 边竞/曹巍浩