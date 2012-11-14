《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**上海证券报**

--从中国珠海航展上获悉,多个部门正酝酿出台支持航空制造业发展的政策.其中工信部表示,将支持出台航空产业相关规划以及航空发动机专项等项目.

--从有关渠道获悉,参与玻璃期货资金门槛约在4,000元人民币左右.此外该品种还可能实施指定厂库交割制度,初期将指定华东、华南地区部分玻璃生产企业为交割厂库.

--继四大银行全面下调主要币种的外币存款利率之后,中小银行近日也开始跟进.光大银行(601818.SS)近日悄然下调了欧元、英镑及澳大利亚元的存款利率,成为首家跟进下调外币存款利率的中型银行.调整后的存款利率标准与大行基本看齐,与尚未调整的其他中小银行相比低了不少.

--汇丰银行亚太区董事总经理，大中华区首席经济学家屈宏斌指出,中国经济从短期趋势来讲,最坏情况已经过去.进入2013年后,随着微调政策的充分显现,国内生产总值(GDP)会在接近8%增速的基础上回升,预计全年会达到8.5%左右.

--包钢稀土(600111.SS)周二公布要收购的七种稀土产品挂牌价格,价格较目前的市场报价普遍有10%至20%的溢价.包钢稀土高管表示,用更高价格收货主要目的就是为了让市场价格稳定在一个水平,且"会持续一段时间".

**第一财经日报**

--离年底还有一个多月,新基金发行大战已提前开打.Wind资讯数据显示,目前正在发行的新基金数量共21只.而截至目前,今年已公告成立的新基金募资总额已达到4,820.29亿元,创纪录新高.

--从知情的投资人士处获悉,电子商务企业--京东商城已完成第六轮融资,融资金额为3亿美元.

--据悉,泰丰资本计划成立一只200亿美元规模的基金,目前正与国家开发银行[CHDB.UL]洽谈合作,基金将用于投资海外新能源项目.

**东方早报**

--消息人士称,中国证券金融股份有限公司拟从11月下旬开始,再度启动转融券业务的全网测试,初定计划在年底前推出转融券业务.但券商人士表示怀疑,因证金公司此前曾计划于10月1日前推出转融券业务.不过目前可以确定的是,此次技术测试将比之前更为细化,测试频率也会提高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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