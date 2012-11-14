修正:〔东京汇市〕欧元在两个月低点附近徘徊,受累于希腊问题和经济低迷

(将标题中的"底点"修正为"低点")
* 有关希腊援助问题的不确定性令欧元受抑
* 德国企业信心指数疲弱突显危机影响扩散
* 德国有关一次性发放多笔援助资金的设想支撑欧元
* 欧元受到90日移动均线和云区底部的支撑
路透东京11月14日电---欧元周二在两个月低点附近徘徊,因希腊局势存在不确定性,且德国企业信心数据疲弱突显出欧洲实力较强的经济体也受到危机的波及.
欧元EUR=在1.2702美元交投,此前受到疲弱ZEW经济景气判断指数影响而跌至1.2661,此为逾两个月来最低,且为90日均线切入位.
在90日均线下方,欧元料在一目均衡云区底部1.2652获得更多技术支撑.
跌破底部将会是一个重大空头讯号,恐将下测7-9月涨势的50%回档位1.2608.
不过周二对于国际借款人可能接近发放希腊贷款的期望,协助欧元寻获底部.
德国画报援引德国政府消息人士称,该国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元.德国财长朔伊布勒稍后证实,周二欧盟财长会议讨论了一次性拨付希腊三笔贷款的可能.[ID:nSB2099301]
然而,这种情况在国际贷款人达成广泛一致之前无法发生.国际货币基金组织(IMF)和欧元区决策者仍在希腊减赤的长期目标上存在分歧,并且IMF敦促欧元区进一步减记希腊债务.
"目前而言,市场聚焦他们否能在下周就希腊问题达成协议."三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino表示.
欧元区将于11月20日举行进一步会议.多位官员称,会议之后的一周可能需要进行更多谈判,以敲定一项新协议.[ID:nSB2099319]
欧元兑日圆EURJPY=R报100.61日圆,周二盘中曾低见一个月低点100.33.
欧元区忧虑周二亦扶助美元指数.DXY升至两个月高点81.241.美元指数最新报81.113.
对美国财政悬崖的担心同样支撑美元.如果国会在年底前无法达成协议,那么日益迫近的减支增税措施恐令美国经济面临衰退之虞.
美元兑日圆JPY=限于区间交投,报79.48日圆.(完)
--编译/审校 郑茵/张明钧/王翔琼/梁睿雪/张荻/白云
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