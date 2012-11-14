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债券 | 2012年 11月 14日 星期三 09:47 BJT

〔欧洲金融〕欧元区国家公债利差将继续保持在高位--ECB管委霍诺汉

路透爱丁堡11月13日电---欧洲央行管理委员会委员霍诺汉周二表示,欧元区成员国将必需面对这样的事实,即今年他们的问题将不能解决,而且公债利差将在一段时期内保持在高位.

但他也指出,对欧洲央行新购债计划的预期,已经在压低二线国家公债的收益率(殖利率)上产生"明显"效果.霍诺汉亦是爱尔兰央行总裁.

霍诺汉亦警告称,打造泛欧银行业联盟的计划也许无法兑现其承载的所有寄望.银行业联盟计划是欧元区为解决债务危机所制定策略的另一项内容.

"我认为在相当长的一段时期内,欧元区不同国家公债的利差将保持不同,"霍诺汉在爱丁堡举行的一场活动中对听众们表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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