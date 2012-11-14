〔欧洲金融〕主权债重组并非负债国的灵丹妙药--穆迪

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
路透纽约11月13日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二表示,债务重组后的国家通常会对债权国欠债更多,而不是更少,因经济受挫,银行元气大伤,这将加大负面影响.其认为希腊未来将面临更多痛苦.
"我们基本上认为希腊的经历并非独一无二,"穆迪信贷政策部门的分析师Elena Duggar称.
她并说,"约有一半的主权债重组后,债务水平实际上是较一年前升高的.另有20%只是微幅降低."
穆迪在一份关于1997年至2012年主权债违约的报告中称,这种情况的发生有几个原因.第一,那些债务交易通常是延长到期日或降低票息支付,但不一定减记本金.
如果一个贷款人被迫接受对一项投资的减记,实质上应是接受低于持有资产的面值.
另一个原因是,最开始导致债务重组的那些压力通常还存在,包括经济萎缩和银行业务收缩等.
该报告并称,最后一个原因是,在很多情况下,本币走软意味着外币计价的债务水平相对国内经济而言增加了.
穆迪认为,主权债重组可能有助于流动性,但"通常无法对偿付能力带来缓解作用."
Duggar强调,重组的确有作用,但"无法免除得继续进行财政调整以及努力恢复经济增长的必要."(完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30