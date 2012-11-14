《热点透视》风险资产的游移态势有可能发展成一波回调

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 洪曦

路透伦敦11月13日电---量化宽松今年帮到了市场,但一种全球性的担忧正在回潮.股票和大宗商品等风险资产开始陷入波动,而且可能愈演愈烈.涌入美元和避险资产的常见做法很可能再次上演,一些避险资产的价格已然畸高.

在美国总统奥巴马成功连任后,没什么理由会看到美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克很快被替换,而他的量化宽松也会持续.但是,纵使联储每月向经济中注入400亿美元,日本央行也在10月底将资产购买计划扩大了11兆(万亿)日圆(1,390亿美元),也仍未拉高上周的股市.要担心的因素太多了.

美国财政悬崖给经济成长带来的风险显而易见.而在美国之外,经济成长也很衰弱.欧盟执委会已将2013年欧元区成长预估从1%大砍至0.1%.欧元区的衰退又拖累了出口导向的亚洲经济体.日本第三季国内生产总值(GDP)萎缩0.9%.

不过,欧元区的问题远不止是经济衰退.即使欧洲各国政府继续不情不愿地帮助希腊,欧洲央行所提出的直接货币交易(Outright Monetary Transactions)也不过就像该央行总裁德拉吉所说,只是"紧急支持"而已--并不能解决危机.在西班牙,经济衰退和失业都在恶化.意大利和葡萄牙也景况不佳,甚至法国也有麻烦.各国政府必须做得更多.

市场在刺激政策之下走到极端水平,这本身也是一个问题.美国、德国和英国的10年期公债收益率均远低于2%,日本10年期公债收益率不到1%.股市扩大了自2009年低点的涨势,但温和的经济成长正侵蚀美国企业的营收与获利.大宗商品也受到量化宽松政策的推动,涨到了令人怀疑的高位.

若担忧情绪压过了量化宽松带来的支撑效果,股市与商品可能会再度下挫,而避险公债的收益率会跌到更极端的水平.

与此同时,美元势必会升值.美联储的量化宽松增加货币供应,损及美元,但是恐惧情绪--特别是如果欧洲占据主导成分--将迫使投资者出脱欧元,转而买入美元.

对于大宗商品价格来说,美元走强将加剧投资者涌向安全资产.其结果--基本原料价格降低--将有助于全球经济、缓解通胀(特别是在新兴经济体),并让消费者受益.

但市场的回落将让我们再次看到量化宽松的局限.这种政策无法解决根本上的财政、偿付能力和竞争力问题,也不能永久地消除担忧.量化宽松把市场推到了极端水平.而忧虑情绪的重现可能会导致快速而痛苦的回调.(完)