《中共十八大特写》公租房:期待更严密政策下的快速发展

* 一个理想的公租房样本:交通便利,配套完善,租金合理

* 包括公租房在内的保障房建设如火如荼

* 公租房供应对象模糊

* 企业建设热情欠缺

* 保障房体系仍需规范

作者 宿泱韫

路透11月15日电---新房,交通便利,地铁一号线半小时到达京城心脏地带,周边学校、医院、超市、甚至大型购物中心一应俱全,宜家清新风格装修,拎包入住,价格八折......很难想像,这个由八幢米黄色崭新高楼构成、绿化已初具规模的小区,竟是北京市最大的公租房项目.

公租房是为中低收入群体提供的保障房.记者现场参观的这个京原路7号公租房项目,是中国保障房高速发展的一个缩影.北京今年将有7万套保障房峻工.

中国对房地产调控的思路,是一边严格限购限贷,遏制投机投资需求;一边推进保障性安居工程建设.这一调控方向在中共十八大上再次得到强调.

继去年开工1,043万套保障房后,中国今年1-10月已提前实现年度目标,新开工722万套,基本建成505万套.住房和城乡建设部部长姜伟新在十八大期间表示,2013年保障房开工在600万套左右.北京市的保障房建设步调与全国基本一致.

"预计到本月底就能全面完成今年任务."北京住建委委员、住房保障办公室常务副主任邹劲松说道.今年北京市计划开工16万套保障房.

"十二五"期间,中国目标建设3,600万套保障房,在当前城镇化率已达50%的情况下,保障房覆盖率也急需由不到10%大幅提高,以满足中低收入群体的住房需求.

而相较于两限商品住房、经济适用住房以及廉租房这三种模式,公租房是中国未来发展的重点.中金公司曾在一份研究报告中指出,公租房在保障房建设计划的占比将从今年的30%左右,提高至2015年的60%.

不过,和很多新生事物一样,近两年才开始兴起的公租房,面临着混乱、良莠不齐的局面,也正因为此,不少老百姓担心公租房只是空中楼阁,无缘"幸福"入住.

"保障房里最模糊的一块就是公租房,意见不明确,参与主体模糊,产权主体不清,房子多少年可以拿去卖?"华创证券宏观分析师华中炜表示,他曾多次对中国保障房状况进行调研.

**谁能住上公租房?**

在参观过程中,记者提问最多的莫过于"谁能入住公租房",对于旨在服务中低收入群体的保障房,如何能实现分配公平始终是公众关注的重点.

虽然全国各地公租房供应对象范围略有差异,但有一点共通之处,对象范围比其他三种保障房要宽泛.以北京为例,北京市住建委规定,公租房供应对象包括外省来京连续稳定工作一定年限且在本市无住房人员;廉租房、经济适用房及限价房轮候家庭;本市户籍,家庭人均住房使用面积15平方米(含)以下,三口及以下家庭年收入10万元人民币以下等人员.

北京保障房建设投资中心副总经理刘志宇表示,符合上述条件的,都可以在网上提交申请京原路7号公租房,先排上队,之后再摇号决定.

京原路7号租金大概是市场租金的80-90%,预计在40元/平米左右,算上全套家具的租金,一套两居室租下来每月大约在2,500元.租户还可以根据家庭收入向政府申请补助.

不过由于公租房针对的是大学毕业生和农民工等夹心层,价位虽偏低,他们可能仍不能负担.一位在北京二环内某写字楼保洁的四川籍阿姨就表示,这样的价位和繁琐的程序,与其租五环的京原路7号,不如继续住离公司更近价格也更便宜的小平房.

即使价位合理,公租房仍然可能地理位置偏远,配套落后而遇冷.

而对于公租房的产权问题,全国各地的执行状况不一,对能否在五年后转租为售也各有说法.

重庆一位月薪2,500元左右的国企技术人员,租住在重庆九龙坡区的一个公租房小区."当时考虑的是它五年后可以购买,这条政策比较吸引.而且外边租个一室一厅大概会在1,000左右了,贵一倍哦",他表示.尽管这个小区离他工作单位远,班车少且每次都挤爆,周边也没有大型超市,他还是对未来有所期待.

**企业建设热情欠缺**

与商品房动辄20-30%的利润率相比,保障房的5-6%很难吸引企业进入,通常保障房的建设由地方政府推动,国有企业扮演主力,不过,在当今地方财政收入受制于土地出让金下降之时,保障房的融资,以及后续运营均面临挑战.

各地方政府也在积极探索扩大融资渠道,2011年北京市财政一次性注资100亿元成立北京保障性住房建设投资中心,目前该中心通过发行私募债、银行贷款等方式已累计融资180亿元.此外,还通过扩大住房公积金贷款规模,支持私募债和企业债发行,以及银行信贷来融资.

"应该说通过多种方式,已经基本上解决了(北京)保障房融资难的问题."邹劲松表示.

上海证券房地产分析师舒廷飞认为,北京市财力较为雄厚,而且公租房建设目标在全国排名不算最靠前,据其了解,保障房融资并不容易."保障房贷款增长很多但基数小,和开发贷至少要差两个数量级,总量上能否应付数百万套这么大的规模?"

对企业而言,承担保障房建设主要是出于社会责任,现实中,也存在部分企业利用保障房信贷相对容易获批,通过保障房项目融得资金后灵活投资的现象.

由于公租房是按照谁投资谁所有的原则,政府投资的项目可委托企业代建,逐年回购,公租房的运营成本也居高不下.华创证券的华中炜称,从香港经验看,建设成本和运营成本大概是一比一的关系,未来住宅的维护成本会很高.

"这么高的运营经费,未来如何维护?没有足够的经费,很可能就成了穷人的聚居地,甚至贫民窟,环境会比较糟糕",他说.

中国住建部部长姜伟新曾表示,中国保障性住房建设和管理总体上带有探索性质,包括政策、机制、保障范围、保障方式等,还需要在实践中不断完善,"老实说,对很多问题的看法争论是很大的,现在是一边争论一边解决具体问题."

华中炜认为,最重要的还是规划,什么阶段能解决什么问题,让人有一个合理的预期,"现在给大家迷惘混乱,就是因为没有明确的预期.预期不明确,不利于调控."他说. (完)