〔中国货币市场〕七天回购利率续升,机构对年底前流动性谨慎情绪升温(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京11月14日电---中国银行间资金市场周三早盘回购加权利率隔夜续跌,七天则走升近20个基点(bp).虽然目前宽资金局面未改,不过机构对年底前流动性预期的谨慎情绪已悄然升温,多数青睐借长出短以实现自我保护.
"将近年底,大家对接下来资金面还是一个比较谨慎的态度,因为现在(流动性是否稳定)都取决于央行每周的(逆回购)操作量,资金面掌控不在各家银行自己手上."上海一券商交易员称.
她并指出,当前很多机构的意向是融出比较短期的资金,并借入长钱.这主要是出于未来长期限资金利率可能走升,以及避免未来自身资金紧张两方面的考虑.
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天和14天两种,正回购为91天.
周二公开市场共进行1,860亿元人民币逆回购操作,操作量较上周同期减少约三分之一.其中七天期780亿元,28天期1,080亿,中标利率仍分别持稳在3.35%和3.60%.[ID:nSB2097829][CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3024 2.3252 -2.28
七天CN7DRP=CFXS 3.3462 3.1627 18.35
14天CN14DRP=CFXS 3.4028 3.3471 5.57
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6650 2.2250 44.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9300 2.6500 28.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.7600 24.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.3300 0.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3550 3.1700 18.50
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4100 3.3500 6.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3200 2.5221 -20.21
七天SHICNYSWD= 3.1505 3.0825 6.80
三个月SHICNY3MD= 3.7694 3.7559 1.35
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良/杨淑祯