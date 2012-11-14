《中共十八大焦点》打开人民币涨停僵局之钥握在市场参与者手上

* 人民币陷入连续涨停僵局

* 商业银行和企业购汇意愿降至冰点

* 央行坚决"不干预"考验各方智慧

* 做市商并非不可为之

* 倒逼外贸企业升级

发稿 李文科/李然

路透北京11月14日电---中国央行这次是铁了心,将交由市场机制来化解近期人民币陷入涨停的流动性陷阱.

对于央行来说意图明显,除了秉持此前减少干预的承诺外,意在让汇市"看不见的手"来真正发挥作用.这意味着做市商将要真正地承担起在外汇市场抛补的角色,而外贸企业亦将主动出击建立风险防范机制并提高出口产品的升级换代.

业内人士和专家表示,银行和企业若仍然按过去惯例,把宝都押在"央行干预"上显然并非明智之举.做市商、商业银行及外贸企业如何前瞻性地把握市场脉络,找到化解僵局的办法是目前各方须考虑的重点.

人民币最近强势升值,兑美元汇率CNY=CFXS即期已连续12天触及涨停位,较7月底已经强势升值逾2.6%,较年初升1.1%左右,盘中成交已明显清淡,而人民币升值预期下,结汇意愿呈现一边倒的状况.而贴有央行标签的人民币中间价CNY=PBOC已连续七天上升,无疑进一步强化人民币升值预期.

"央行其实不着急出手干预,因为目前中国经济复苏基础比较薄弱,经济进入调整期,...担心人民币进入贬值通道,对实体经济更有负面影响."华宝信托宏观分析师聂文指出.

他并称,广交会展现出不容乐观的外贸形势给靓丽的进出口数据蒙上阴影,而从更长时间看,中国经济面临去杠杆化和去产能化的压力,并不具备大幅升值的基础,而央行亦不会愿意人民币回到贬值通道中,从而唤回对中国经济更不利的崩溃论.

央行不为人民币连续逾十天的涨停所动,而面对创45个月新高的中国贸易顺差及经济触底企稳态势,以及发达国家开闸放水的大环境,人民币升值短期内似乎并没有理由掉头,那么解围这个困局的钥匙显然就在市场各方的手中,尤其是做市商,而企业亦将不得不自谋出路.

事实上,对于经历过此前多年人民币单边升值压力的中国央行而言,其压力可能远不如市场想象得大.

瑞穗证券首席经济学家沈建光就称,和之前几年人民币每年升值6%左右的境况相比,目前人民币汇率和年初相比不过升值略逾1%,央行面临升值的压力要小得多.

中国央行副行长易纲在十八大开幕会以后表示,外汇市场供求大致稳定,国际收支基本平衡,最近的跨境资本流动处于正常水平,人民币已接近均衡汇率.

**考验做市商谋略**

央行若坚持不出手,这意味着商业银行的处境将更加难困,尤其是做市商可能将陷入双重尴尬.

按照中国以往的惯常操作,商业银行手里如果有多余美元头寸,央行一般会出手购汇,从而释出人民币,这一做法一度成为中国基础货币释放的重要渠道;但今年以来,这一渠道逐渐被逆回购所替代,央行亦随之减少了在市场上购汇的力度.

央行此举却导致汇市主要参与者商业银行陷入尴尬.近期升值预期下结汇压力几乎令其结售汇额度爆满,另一方面,堆积的美元头寸却乏人问津.而缺少了央行购汇的途径,商业银行的美元头寸难寻出路,境内美元存款利率亦处于极低水平,美元贷款需求相当疲弱.

"哎...很痛苦啊.(人民币)一直涨停不是个办法啊,外汇市场不能做交易,这不可思议啊,好歹(央行)出一些小动作,流动性先回升吧."上海一股份制银行外汇交易主管称.

不过,商业银行尤其是做市商的尴尬不仅仅体现在他们的处境上,按照银行间外汇市场做市商的规定,在中国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时,"承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员."而当前做市商在为市场提供充分的流动性方面显然是做的不够的.

的确,相较于汇市的规模较小的企业以及小型商业银行参与者而言,做市商的"不作为"同样是尴尬的,但做市商事实上并不是无能为力.

丁志杰在其微博中就运用日本央行的做法为做市商提供了一点思路.他在微博中称,在没有明确的升贬值趋势情况下,央行为平抑汇率波动入市干预,本币升的时候买进外汇,本币贬的时候卖出外汇,即低买高卖,不仅不会赔钱反而会赚钱,尽管其本身不以盈利为目的,日本央行就曾经如是.

"这点对国内作为做市商的大银行应有启发,现在的情况是做市商银行也像一般投资者甚至散户."他称.

数据显示,截至9月末央行外汇占款为235,297亿元,较8月份仅增加20.38亿,而9月份所有金融机构的外汇占款达到了1,300多亿元,这表明央行可能不再大规模增持外汇.

**倒逼企业转型**

相对于做市商而言,通过汇市满足实需的外贸企业参与者大多只能随行就市;但面对僵局,外贸企业不得不自谋出路,而央行"不干预"下人民币升值态势难改亦在倒逼外贸行业加速转型升级.

前些年人民币单边升值时企业可以稳定赚取汇兑利润.今年人民币进入双向宽幅波动,央行减少市场干预并赋予企业和银行更多外汇处置空间,准备不足的企业在汇率波动中难免有些"晕船".

年初时人民币贬值预期下企业积累了大量美元,在7月预期急转弯后变成了沉重的包袱.上海一位银行交易员苦笑说,上半年人民币贬值预期盛行时他们已经看到其中风险,曾提醒大量购汇的客户适时结汇,却遭忽视.

"现在人民币涨停,他们还在不断地结汇.美元已经很便宜了,我们想方设法劝他们购汇,他们还是不听,还是要等更便宜些."他无奈道.

从7月份人民币兑美元汇率低点时的6.3967元计算,假如一家企业当时以此价位购买了1,000万美元坐等人民币继续贬值,将面临巨大的帐面损失.以周三汇率6.2252算,1,000万美元折合回人民币,相当于蒸发了171.5万元.

而对外贸企业经营而言,人民币升值将直接侵蚀本已微薄的利润率,加上人力成本的上升,将令国际竞争优势荡然无存.这就要求企业加速转型升级,提高利润空间,同时尽早建立汇率风险防范机制.

中国大量企业已因缺乏汇率风险防范机制和意识而被动曝险,也有一部分企业正在市况巨变中回过神来,甚至有部分考虑超前、预判准确的企业,已经依靠灵活的资金处置和衍生产品运作,从人民币的大起大落中获利.

市场人士以制造业为例称,外汇风险管理对于制造业者而言将会是非常难操作的,风险货币头寸的管理、制造成本和收益的固化、市场心理、政治、技术分析、博弈等都要考虑在内.

中国最大工程机械生产商--三一集团董事长梁稳根在中共十八大间隙对路透记者表示,人民币汇率结束了单边升值,"我们每两周会有个集团高层会议,专门讨论汇率问题.我们有个专业的团队,同时跟很多大银行也有合作,有很好的规避汇率风险的机制."

华南一大型家电制造贸易集团已在汇率波动市况中报捷.该位不愿具名的企业外汇交易主管对路透说,该集团下属一家公司预计今年的汇兑利润占全部净利润的50%,主要就是在贬值预期主导市场时,依靠分析上半年出口贸易顺差数据,判断贬值不会超出6.4元太多,并运用合适的外汇衍生品工具大赚了上千万元.