更正:〔东京汇市〕欧元盘旋在两个月低位附近,市场关注希腊情势和经济忧虑

(更正:因译文有误,内文第十段应为...只要欧元在"1.2880美元"之下,非"1.2800")

* 有关希腊援助协议的不确定性令欧元受抑

* 德国企业信心指数疲弱,突显危机影响扩散

* 德国一次性向希腊发放援助资金的设想支撑欧元

* 欧元受到90日移动均线和云区底部的支撑

路透东京11月14日电---欧元周三盘旋在两个月低位附近,因希腊局势存在不确定性,而且德国企业信心数据疲弱,突显出欧洲较强的经济体也受到该地区债务危机的拖累.'

欧元兑美元EUR=微升0.1%至1.2715,距离周二所及的两个月低点1.2661不远.周二欧元因德国ZEW经济景气指数低迷而下跌.

欧元的支撑位在90日移动均线切入位1.2667美元附近,在一目均衡技术图上的1.2653附近存在更多支撑,该水平为云区的底部.

跌破底部将会是一个重大空头讯号,恐将下测7-9月涨势的50%回档位1.2608.

不过周二对于国际贷款人可能接近发放希腊贷款的期望,协助欧元寻获底部.

德国画报援引德国政府消息人士称,该国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元.德国财长朔伊布勒稍后证实,周二欧盟财长会议讨论了一次性拨付希腊三笔贷款的可能.[ID:nSB2099301]

不过在希腊的贷款机构达成广泛一致之前,不会发生这样的事.国际货币基金组织(IMF)和欧元区决策者仍对于将希腊债务压低的长期目标,以及IMF力求要欧元区承担希腊债务进一步损失的问题上存在分歧.

三菱东京日联银行汇市分析师Teppei Ino称,"当前市场的关注焦点是他们否能在下周就希腊问题达成协议."

欧元集团会议定于11月20日举行,但官员们表示可能在此后一周进行更多谈判来敲定新的协议.

一日系券商交易员表示,只要欧元在1.2880美元之下,交易商可能会继续寻求卖出欧元机会.

上述交易员还称,但近期若欧元突破1.2740美元,则可能会反弹.其还称反弹回引发短期投机客解除欧元空头仓位.

欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.2%至101.04,周二欧元触及一个月低点100.33日圆.

欧元疲弱为美元指数提供支持,美元指数.DXY报81.047,接近周二创下的两个月高位81.241.

对美国财政悬崖的担心同样支撑美元.如果国会在年底前无法达成协议,那么日益迫近的减支增税措施恐令美国经济面临衰退之虞.

"我仍然预期(欧元)持续走贬,尤其是如果财政悬崖方面没有进展,市场充斥避险气氛的情况下,"Ryan表示.

"欧元可能还会进一步稍稍下跌,"他表示.

美元兑日圆JPY=仍陷于区间内,报79.49日圆,较周二纽约尾盘小升0.1%.

纽约 当日 今年来 2011年

0402GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2720 1.2702 +0.14 -1.74 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.45 79.37 +0.10 +3.26 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.05 100.86 +0.19 +1.49 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9460 0.9476 -0.17 +0.90 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5883 1.5869 +0.09 +2.24 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0009 1.0018 -0.09 -1.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0448 1.0430 +0.17 +2.18 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8168 0.8155 +0.16 +4.93 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.960 82.800 +0.19 +5.49 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.910 65.040 -0.20 +8.49 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.19 125.99 +0.16 +5.57 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2778 1.2724 +0.42 -2.65 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/李春喜/田建华/戴素萍;审校 张荻/王洋/程琳

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