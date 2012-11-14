〔中国汇市〕人民币早盘再创新高并连12日触涨停,升值预期继续巩固

* 人民币连续第12天触及波幅区间上限
* 中间价连七天上涨,再刷新逾半年高位
* 十八大结束后观望监管层动作
路透北京11月14日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘再创纪录新高,价格死守于日间波幅区间上限.隔夜欧元微跌后,人民币中间价仍连续第七天高开并再刷新逾半年高位,进一步巩固升值预期,结汇压力难缓,致即期汇价连续12日触及"涨停"价位.
"涨停以后没法交易,但我们更折腾了.客户询价还是很多,我们又不知道接下来价格还会怎么走,头寸不知道怎么摆风险才会小些,很头疼."上海一大型银行交易员表示.
北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.2252元,为与中间价相较的1%波幅区间上限(即"涨停"),上日收报6.2265元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2881元,上日中间价为6.2891元.
隔夜欧元微跌后,今天中间价虽然连续第七天高开,但幅度有所放缓.上述交易员对此表示,监管机构可能还在观察市况,"没人知道监管层怎么想,他们可能也在看吧."
该交易员并称,央行的思路应该是尽量市场化,减少市场干预,接下来就看中共十八大结束后监管层会不会有其他指导.
东京汇市欧元周三盘旋在两个月低位附近,因希腊局势存在不确定性,而且德国企业信心数据疲弱,突显出欧洲较强的经济体也受到该地区债务危机的拖累.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3250/20,上日尾盘为6.3280.
北京时间12:12,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2165/00元,上一交易日尾盘报6.2170元.
人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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