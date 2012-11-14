〔美国经济〕美联储副主席叶伦认为近零利率需维持到2016年初(更新版)

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
(新增细节)
路透加州伯克利11月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦周二称,美国短期利率可能需要保持在零附近,直到2016年初,以大力提升就业.这比华尔街交易员预期的时间长半年.
叶伦还表示,非常支持采用通胀和失业率门槛来引导政策的提议.
不过叶伦称,最理想的政策是维持利率不变更久一些,为此可容忍通胀略高一点.
"这种高度宽松的政策路径,可以使失业率下降得比在基准情况下更快,不过通胀率会在几年内高于(美联储政策)委员会2.0%的目标."她在加州大学伯克利分校哈斯商学院对学生们称.
叶伦以华尔街9月初的普遍预估为基准情况,他们预计近零利率将保持到2015年上半年结束.
叶伦被视作美联储政策制定委员会中较温和的一派,但她的分析技能使她的观点在政策辩论时很有份量.
叶伦明确表示,并不认为通胀率目标就是上限,为实现美联储追求"平衡"货币政策的承诺,或需要略超目标.
叶伦强调,美联储与外界明确沟通政策意图十分重要,也非常支持采用量化的失业率和通胀率门槛来引导利率预期.
她说道:"要定义一个失业率和通胀率区间,在这个范围内,美联储就应继续保持当前接近于零的联邦基金利率区间."(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30