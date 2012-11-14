《中共十八大焦点》"抓价放量"调控社会融资规模,牵影子银行于无形

* 银行体系外融资规模快速增长

* M2"失真",如何调控体系外融资成重点

* 协同监管才能摸清真实的影子银行

* 应利用价格工具进行调控

作者 张胜男/赵红梅

路透北京11月14日电---社会融资规模正成为中国监管层着力打造的金融宏观调控新指标.尽管其认为已将对经济影响越发重要的金融机构表外融资涵盖其中,但对于广义货币供应量(M2)之外的这些市场化的"散兵游勇",又该如何监管?

在刚刚结束的中共十八大期间,对于这类"影子银行",无论是央行行长还是银监会主席都认为,中国的影子银行多数都处于监管之下.不过分析人士指出,目前的数据统计可靠性尚存疑问,因此价格调控才是实现有效监管的主要手段.

"融资逐步从银行的表内转向表外,调控是会出现偏差.整体融资总量和结构,是央行要关心的问题."广发证券首席分析师徐寒飞称,现在银行以外的融资方式是市场化的,跟利率关系比较大,所以要从数量的调控转向价格调控.

今年4月以来,不断有市场传言说监管层给四大行开会要求加大力度放贷,支持实体经济.但贷款规模却并未因此异动,经济却在三季度以后逐步企稳,显示来自表外和直接融资的支持正在发挥作用.最新公布的数据即显示,尽管10月新增贷款创下13个月新低,但社会融资规模同比增幅仍不小,使得当前资金对实体经济的支持力度未减.[ID:nSB2095897]

委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票均属于表外融资,主要间接地通过中介融资;而企业债券和非金融企业境内股票融资则属于直接融资范畴.这两者都是市场化很强的部分,其融资占比在2009年仅为23%,2010和2011年则快速升至38%和34%,今年前三季度仍维持在35%水平.

浏览社会融资规模中表外融资和直接融资合计占比变化图,请点选(r.reuters.com/paj93t)

信贷数据重要性正在下降,广义货币供应量(M2)作为调控中介目标的地位也受到动摇,这也是中国央行力推社会融资规模的主要原因.但目前数据即便如央行所说都统计到位,如何监管亦是难题.

"不要像城管管小商小贩一样,搞得下面都不敢报,能逃一个是一个."某大型券商银行业分析师指出,虽说是都纳入社会融资规模了,实际水分很大.他并称,要制定好利率基准,通过参与公开市场操作影响市场,让市场调节数量.

全国人大财经委副主任委员吴晓灵近期就提出,在宏观审慎和微观审慎的监管协调中,要保持央行的权威性和信息的充分可获得,需从法律上予以明确,信息共享是提高行政效率和监管有效性的非常重要的内容.

**如何监管才不留空白?**

以信托理财为代表的表外融资,也就是俗称的中国式"影子银行",却并非想管就管得了的.套用原来的管贷款的数量约束,对于这些习惯打游击的非银行金融机构来说,只能不断重复一放就乱,一管就死的僵局.

在十八大期间的新闻会上,中国央行行长周小川表示,中国影子银行的问题和规模比全球金融危机中发达国家所暴露出来的影子银行小得多,且多数都处在监管之下.银监会主席尚福林则称,银监会将立足实际情况,加强对影子银行的杠杆率、并表风险等的监管.[ID:nSB2095133]

分析人士建议,通过完善法规,加强资本约束来监管表外融资的相关业务,再通过调控市场化利率实现资金价格的引导.在完善法规方面,就需要现有多头监管的格局作出调整,更多协同合作.

金融界人士张涛指出,此前中国有一个金融监管协调机制,但目前看"一行三会"的协调缺失问题明显,而货币政策和金融监管的协调亟待解决.近年来央行构建宏观审慎的政策框架,希望能有"牵头人"角色,未来预计联席会议实质会有进步,而三大机构怎么合并则是后期问题,均要等央行行长等人选落地.

中国共产党第十八次全国代表大会周三闭幕,新一届中央政治局常委周四将亮相.而金融监管层"一行三会"的调整,很可能要在12月的中央经济工作会议前后落定.

目前各监管部门之间都在为管辖企业争取更大空间,比如证监会鼓励证券公司和基金公司做大资产管理业务,这也导致一些券商接盘信托公司的通道业务,为银行贷款"出表"大开方便之门."银信"变"银证",监管救火队总是面对按下葫芦起了瓢的尴尬.

光大银行(601818.SS)董事长唐双宁亦在十八大期间提到金融业监管有效性问题.

他表示,随着金融服务多样化和服务质量要求的提升,金融服务综合化趋势日益明显,监管的真空地带和交叉地带不断出现.同时,地方金融机构如小额贷款公司、私募股权投资基金、融资性担保公司以及融资租赁公司等准金融机构多由地方负责准入,监管薄弱,需要引起关注.[ID:nSB2098747]

**价格调控如何入手?**

由数量调控向价格调控倾斜,几乎成为业内人士共识.价格调控并不仅是存贷基准利率,还包括短期利率的市场化引导.中国央行7月最后一次降息以来的保守策略也渐渐成为佐证--希望通过逆回购引导市场价格,而对目前基准利率水平下的社会融资规模则基本满意.

徐寒飞表示,如果按照"十二五"规划15%来自债券融资的话,以后价格调控的效果会越来越强.不光是看对信贷的影响,还要看对社会融资总量的影响.如果短期不能把基准利率维持在一个比较高的位置,可能社会融资总量还会更高,这也就是央行为什么不再降息的原因.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

中国央行官员盛松成不久前撰文称,社会融资规模指标助推利率市场化,体现了数量调控和价格调控相结合的原则,中国目前已形成基准利率和市场利率并存的利率体系,初步实现了数量调控和价格调控相结合.中国的货币政策能有效影响和调控社会融资规模.[ID:nSB2079961]

国泰君安证券宏观债券首席研究员姜超则认为,中国央行的调控还是有独到之处的,信托、证券公司资产管理都属于短期负债,也受到利率调控.即使诸多金融机构不属于央行监管范畴,央行亦可用利率工具来调控社会融资总量,进而保持经济平稳增长.

而伴随公开市场逆回购操作渐频繁,其利率变化越来越被市场所关注,价格指向作用也愈发明显.

"没有准备金(调整),完全靠逆回购滚动...至少要持续半年,这样大家也适应了央行的交易模式.是个慢慢互动的过程."徐寒飞表示.

实际上,利率变化对表外融资的影响已开始体现,随着理财产品收益率逐步下行,其规模亦缩减.说明面对投资者旺盛的理财需求,可提供高收益回报的资产标的越来越少.(完)

浏览中共十八大相关报导,请点选[POL-CMN-CN]