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债券 | 2012年 11月 14日 星期三 15:22 BJT

〔欧元债市〕围绕希腊的不确定性继续支撑德债走势,新债标售受关注

路透伦敦11月14日电---德国公债期货周三盘初小涨,因关于希腊能否收到新一笔援助金的前景依然不确定,这给德债带来支撑.此外,市场聚焦今日意大利和德国的新债标售.

德债期货FGBLc1报143.18,较周二结算价上升4个跳动点,距离前日触及的两个月高点143.48不远.

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