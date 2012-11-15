〔中国公开市场〕今日将进行910亿元逆回购,本周净回笼750亿元

路透上海11月15日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额910亿元人民币逆回购操作,其中七天期420亿元,14天期490亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼750亿元.

周二公开市场共进行1,860亿元逆回购操作,操作量较上周同期减少约三分之一.其中七天期780亿元,28天期1,080亿,中标利率仍分别持稳在3.35%和3.60%.[ID:nSB2097829][CN/MMTCN]

上周央行公开市场净回笼1,010亿元.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均继续持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN][ID:nSB2091149]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]