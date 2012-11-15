《中国金融分析》资金稳央行连两周净回笼,十八大后料延续稳健政策基调

* 央行连续第二周净回笼,总额750亿元低于上周

* 流动性相对宽松,逆回购滚动操作规模顺势再减

* 人民币加速升值,外汇占款增长复苏

* 财政存款将集中投放,亦有利资金面

* 十八大后货币政策料延续稳健基调

作者 边竞

路透上海11月15日电---中国央行公开市场本周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于上周.由于资金面仍维持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.

而随着中共十八大闭幕,近期的货币政策动向成为关注焦点.业内人士指出,人民币进入加速升值轨道,外汇占款的增长有望复苏,此外年底财政存款将集中投放,均有利于资金面,这都将为公开市场操作减压,短期内货币政策也有望延续稳健基调.

他们并认为,目前未到期的逆回购仍在6,000亿元之上,央行亦有意趁流动性缓和之时,降低偏高的逆回购存量,为今后的操作腾出空间.

招商银行分析师刘俊郁谈到,逆回购操作量缩减一方面是因为流动性宽裕,另一方面亦有可能是机构认为短期内资金不会明显收紧,平缓的预期令逆回购需求减少.

"资金面还是相对平稳的,而且最近人民币升值的趋势还是比较明显的,央行的被动投放压力可能比前段时间更大了,所以在逆回购使用上的必要性下降,"南京银行金融市场部研究员张兰表示.

中国人民银行公告显示,今日公开市场共进行总额910亿元逆回购操作,其中七天期420亿元,中标利率继续持平于3.35%;14天期490亿,中标利率也续持稳在3.45%.周二公开市场则共进行了1,860亿元的逆回购,期限七天和28天,利率亦均无变化.

本周逆回购操作总量2,770亿元,较上周的4,220亿元减少约三分之一,未到期的逆回购虽较此前有所下降,但仍达6,150亿元.

欲浏览今年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/hen93t)

**政策继续维稳可能性大**

十八大前政策维稳期持续了数月,市场普遍期待之后货币政策会有所变化,但目前综合各方面因素来看,似乎并无有力因素支持上述预期,政策空窗期短期内恐将延续.

刘俊郁称,"现在没有什么必要性去调(整政策),整体上从资金面或者是通胀都是在比较适宜的水平,大的政策变动的必要性不大.现在应该是政策的休养生息期."

他指出,最近人民币升值压力加大,加之10月贸易顺差大增,如果外汇占款恢复增势,加上12月财政存款大幅投放,公开市场逆回购操作量还会逐步缩减,"之前滚雪球滚出来的压力可能会减弱一些,如果资金面更加宽松,甚至还有可能恢复正回购."

中国10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,强化经济触底回升态势.惟反弹力度较弱,暗示未来经济复苏将温和展开.[ID:nSB2093335]

人民币最近强势升值,兑美元汇率CNY=CFXS即期此前已连续12天触及涨停位,较7月底已经强势升值逾2.6%,较年初升1.1%左右,盘中成交已明显清淡,而人民币升值预期下,结汇意愿呈现一边倒的状况.[ID:nSB2100081]

张兰亦认为,未来一段时间还有一些重要事件,年底要召开中央经济工作会议,明年3月份还要再开全国人大和政协两会,在这期间政策面应该还是保持相对稳定.

"从最新的货币政策执行报告也可以看出,央行现在就是奉行相对稳健政策,至少在这个阶段会相对谨慎一些."她并谈到.

中国人民银行第三季度货币政策执行报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.[ID:nSB2082519]

上周央行公开市场净回笼1,010亿元;而前周公开市场净投放3,790亿元,创单周纪录新高,以缓解10月财政存款上缴高峰等造成的资金面困局.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,860

(周四) 910

央票到期 520

正回购到期 --

逆回购到期 4,040

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净回笼 750

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欲浏览公开市场回购及央票未到期表格,请点选[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 张喜良

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