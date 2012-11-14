〔中国债市〕利率互换略涨,因七天回购利率上涨及做多平盘需求浮现

路透北京11月14日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三略涨.市场人士表示,基准七天回购利率上涨,加之做多平盘需求浮现,均推动IRS曲线上探.
"七天(回购)利率涨了,IRS短端涨了点,"上海一券商交易员称,"五年期也稍微上了一些.海外年初应该在做空,年末不想留风险敞口的话,会做多平掉."
其进一步表示,料未来IRS曲线陡峭化的趋势不会变,但空间或不会很大.
北京一大型银行资深交易员则有不同意见.他表示,曲线进一步陡峭化的可能性不大,经济在筑底,趋势向上的判断尚为时过早,资金面亦松紧适度;短期内,IRS或横盘整理,没有特别好的机会,所以会倾向于观望等待.
银行间资金市场周三回购加权利率隔夜续跌,七天则走升近20个基点(bp).虽然目前宽资金局面未改,不过机构对年底前流动性预期的谨慎情绪已悄然升温,多数青睐借长出短以实现自我保护.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周三 3.2186/ 3.3229 3.1475/ 3.2425 3.2483/ 3.3433 3.3600/ 3.4583 3.3650/ 3.6667
周二 3.2057/ 3.3129 3.1433/ 3.2375 3.2433/ 3.3400 3.3600/ 3.4567 3.3650/ 3.6650
------------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.0129/+0.0100 +0.0042/+0.0050 +0.0050/+0.0033 0.0000/+0.0016 0.0000/+0.0017
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良