《中国企业债发行日程表》--11月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*大连德泰控股公司 15 7 6.50% AA+ 11/15-11/21 国泰君安
(第3-7年每年末偿还20%本金)
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*高密国资 8 7 6.70% AA- 11/15-11/16 宏源证券
(第3-7年每年末偿还20%本金,重庆三峡担保集团担保)
4 6 6.75% AA- 11/15-11/16 宏源证券
(第3-6年每年末偿还25%本金,北京首创投资担保公司担保)
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内蒙古 15 7 前5年5.90% AA+ 11/12-11/15 西南证券
高等级公路 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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西子电梯集团 5 6 前三年5.75% AA 11/9-11/15 国信证券
(第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;
上海西子联合投资有限公司以其浙商银行股份提供质押担保)
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营口港集团 22 8 前5年利率区间5.30%—6.30% AA+ 11/13-11/16 中信建投证券
(第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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沈阳和平区国资 12 7 6.85% AA 11/13-11/19 国泰君安
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辽阳城市 15 7 7.10% AA 11/13-11/19 太平洋证券
资本经营公司 广州证券
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芜湖新马投资公司 8 7 7.18% AA- 11/14-11/20 华林证券
(第3-7年每年末偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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暂无
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注:*表示新增.(完)
--整理 刘昕; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》