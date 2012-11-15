全球三分之一人口愿意考虑医疗旅游--调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月13日电---益普索(Ipsos)调查显示，近三分之一的受访者表示愿意考虑医疗旅游，到海外享受更为廉价的医疗或牙科服务。
该调查涉及24个国家的18,731位成年人。其中18%的受访者表示肯定会考虑。
“医疗旅游概念在很多国家接受度很高。除了日本以外，其他国家都至少有三分之一的受访者表示愿意考虑。”益普索公共事务高级副总裁Nicolas Boyon在接受采访时称。
或许出于经济原因，也可能是认知原因，印度、印尼、俄罗斯、墨西哥和波兰的受访者对医疗旅游概念接受程度最高。这些国家超过31%的受访者称肯定会考虑医疗旅游或牙科服务。
日本、韩国、西班牙和瑞典的受访者最不接受医疗旅游概念。
Boyon表示，如果服务的价格更低，新兴国家的公民考虑医疗旅游就不足为奇。“这可能反映外国医疗条件比国内更好的认知。”（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。