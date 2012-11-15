全球三分之一人口愿意考虑医疗旅游--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月13日电---益普索(Ipsos)调查显示，近三分之一的受访者表示愿意考虑医疗旅游，到海外享受更为廉价的医疗或牙科服务。

该调查涉及24个国家的18,731位成年人。其中18%的受访者表示肯定会考虑。

“医疗旅游概念在很多国家接受度很高。除了日本以外，其他国家都至少有三分之一的受访者表示愿意考虑。”益普索公共事务高级副总裁Nicolas Boyon在接受采访时称。

或许出于经济原因，也可能是认知原因，印度、印尼、俄罗斯、墨西哥和波兰的受访者对医疗旅游概念接受程度最高。这些国家超过31%的受访者称肯定会考虑医疗旅游或牙科服务。

日本、韩国、西班牙和瑞典的受访者最不接受医疗旅游概念。

Boyon表示，如果服务的价格更低，新兴国家的公民考虑医疗旅游就不足为奇。“这可能反映外国医疗条件比国内更好的认知。”（完）