〔中国汇市〕人民币延续涨停僵局收于新高,央行坚持不出手(更新版)

* 人民币涨停位收盘,连续第12天触及波幅上限
* 中间价连七天上涨,再刷新逾半年高位
* 央行坚持不出手干预,人民币涨停僵局延续
路透北京11月14日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三延续涨停僵局,以波幅上限作收并刷新纪录高点,日间波幅窄至数个点,而央行仍坚持不出手干预.
人民币中间价仍连续第七天高开并再刷新逾半年高位,进一步巩固升值预期,结汇压力难缓,致即期汇价连续12日触及"涨停"价位.
"涨停以后没法交易,但我们更折腾了.客户询价还是很多,我们又不知道接下来价格还会怎么走,头寸不知道怎么摆风险才会小些,很头疼."上海一大型银行交易员表示.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2252 *6.2252 6.2257 6.2881 6.2891 6.2265
隔夜欧元微跌后,今天中间价虽然连续第七天高开,但幅度有所放缓.上述交易员对此表示,监管机构可能还在观察市况,"没人知道监管层怎么想,他们可能也在看吧."
中国央行这次是铁了心,将交由市场机制来化解近期人民币陷入涨停的流动性陷阱.[ID:nSB2100081]
该交易员并称,央行的思路应该是尽量市场化,减少市场干预,接下来就看中共十八大结束后监管层会不会有其他指导.
东京汇市欧元周三盘旋在两个月低位附近,因希腊局势存在不确定性,而且德国企业信心数据疲弱,突显出欧洲较强的经济体也受到该地区债务危机的拖累.[FRX/CN]
以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3180/60 6.3280
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2126/40 6.2170
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,495点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3747元.
人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值约2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯
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