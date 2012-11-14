〔中国债市〕现券收益率持稳,国内外多空因素角力市场难脱震荡局面

路透上海11月14日电---中国银行间债市周三现券收益率持稳.国内经济复苏,制约债市做多动力;而海外市场风险偏好回落,及稳定的资金面亦限制做空动能.利率债仍在震荡中寻找机会,而绝对收益较高的城投债受到追捧.

交易员表示,近期市场的兴奋点主要在城投债.相对宽松的资金面提升买气,市场认为城投债短期内违约风险不高,并且具备较好的配置价值.

"利率债没有很大的波段,近期市场的兴奋点主要还是在城投债.城投代表政府,市场认为短期内违约风险不高,所以先买收益率较高的城投品种."北京一券商交易员称.

中国银行间资金市场周三回购加权利率隔夜续跌,七天则走升近20个基点(bp).虽然目前宽资金局面未改,不过机构对年底前流动性预期的谨慎情绪已悄然升温,多数青睐借长出短以实现自我保护.[CN/CN]

美国公债价格周三在亚洲持稳,10年债收益率(殖利率)接近两个月低点,因市场担忧美国财长悬崖问题,以及希腊的国际借款人在对其援助措施上难达成一致.[ID:nSB2100079]

剩余期限约0.93年的固息国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.8900%,上日尾盘为2.9000%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3005 3.3454

上日 2.3252 3.1627

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9740/2.9070

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9381/2.8871

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3770/3.3100(完)

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