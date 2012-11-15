(重温稿)〔台湾货币市场〕短率续靠向区间低位,资金供过于求令交易疏落

* 资金续供过于求

* 央行刻意宽松,只能静待月底需求上升

记者 高洁如/詹静宜

路透台北11月14日电---台湾短率周三续在区间低档.台币资金持续供过于求,银行间拆出需求超出拆入需求甚大,两者失衡令成交相对疏落.交易员认为,资金如此浮滥不外是央行刻意宽松的结果,只能静待月底的例行需求上升.

交易员表示,市场拆入的银行很少,大部分都是多钱的.此外,央行的隔夜代收的金额也不算太多.在此情况下,资金的拆借交易并不活络,还有不少资金没能好好运用.

也有交易员表示,由于资金浮滥,因此近期的利率不但躺平在央行的委托隔夜代收利率--0.388%附近,而且天期还愈拉愈长,连一周的拆款也贴在这个位置不动.

一位小型外商银行交易员说,目前拆出利率多朝0.388%看齐,而且可以拉长到四天,"不做低一点大家不拿(拆款),"他说.

交易员也认为,尽管目前资金浮滥的情况已让不少交易员大呼受不了,但比起三年多前雷曼风暴之后的央行刻意宽松,还是"小巫见大巫",对泛滥的资金情势已是见怪不怪.

央行的资料显示,2009年4月间的金融机构净超额准备达到平均每日1,541亿台币的纪录高位,101年9月的净超额准备虽一路走高达每日平均189亿台币,但相较当年的资金水位,似仍然微不足道.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.48%,上日在0.295-0.48%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.53%;上日为0.388-0.49%.

**明日起票量料略增**

短票方面,大型票券商表示,今天发票量仍不高,明天起发票量可望略微增加;利率部分,主要交投已都落在区间低位,仅有少数免保的利率会偏向高位,而隔拆利率走降也有助于短票利率处于低档.

部分银行交易商指出,由于台币还在升值,只要央行入场买汇缓和台币升势,台币资金将更为宽松.只不过,现行短票券源缺少,若台币资金找不到其他管道去化,也只能被迫接受低利的短票.

一个月短票成交利率主要在0.78%,少数成交在0.79%以上,大区间同上日仍在0.78-0.80%;主要交投较上日往区间低位靠拢.

台湾央行周三公布,今日共发行4,560亿台币存单,若相较存单到期金额4,705亿,存单发行余额减145亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,113.3亿台币,本周余日存单到期金额分别为周四552.5亿及周五3,570亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为126亿台币;累计超额准备为负180亿台币,加计前期1%的超额准备为726亿台币.

**公债RP利率续稳于区间低位**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.交易员表示,银行体系资金满溢令投信大额定存遭拒,使得投信争夺券源力度加大,RP利率继续向区间低位靠拢,公司债RP区间高档亦下移.

交易商指出,由于银行资金趋于浮滥,近日婉拒投信三个月以上大额定存的消息时有所闻.以往银行还会帮忙投信将资金拆成小额存入,现在为避免资金去化无门,通常会开出较差的利率,让投信知难而退,也使得投信转做RP需求增加.

"现在是早上9:30、10:00就找不到券了."一证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则表示,已将公司债RP一律下调到0.82%,"但大家还是排队等着要."

不过他们也表示,虽然市场资金满溢,但短率再向下调整的空间可能有限,一方面是央行未引导短率向下,另一方面是下周将逐渐进入旬底,例行性的资金需求将对短率形成支撑.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日在0.82-0.84%.

交易商表示,本周紧缩因素有周四125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)