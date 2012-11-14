版本:
中国
债券 | 2012年 11月 15日 星期四 00:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.145%,投标倍数为4.14

路透华盛顿11月14日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.145

中值 0.135

低值 0.100

投资 0.147

价格/得标

价格 99.988722

高值得标比率 22.51%

投标倍数 4.14

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,919,000

总投标 165,730,894,000

竞争性投标得标 39,605,172,000

非竞争性投标得标 245,747,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/15

到期日 2012/12/13

CUSIP码 9127955Q0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐