〔欧洲汇市〕英镑走势挣扎,因英国央行保留了再推量化宽松的可能性

* 英镑兑美元跌至两个月低点,因有可能追加QE
* 英国央行总裁金恩预计通胀高企,成长疲弱
* 金恩警告称,英镑强势将损及英国经济
* 决策者仍可能重启货币宽松计划
路透伦敦11月14日电---英镑兑美元周三触及两个月低位,之前英国央行称该国面临未来数年经济成长疲弱的局面,并保留了进一步推出刺激举措的可能性.
英国央行总裁金恩表示,如果英镑汇率不进一步回落,英国经济很难快速增长,这也令英镑承压.
金恩称,在走出衰退一个季度后,今年底经济可能再度萎缩,并警告称,在扶助缓解经济问题方面,货币政策可能只能做到这么多.
英镑兑美元GBP=D4最新报1.5850美元,距离9月5日以来最低1.5841美元不远,日内下跌0.1%.根据英国央行提供的数据,英镑贸易加权指数=GBP盘中跌至三周低位83.5.
"金恩称进一步推出量化宽松的大门并未关闭,这对英镑不利.进一步量化宽松的可能性仍然存在,这是影响英镑走势的主要因素,"Investec企业和机构资金部主管Lee McDarby表示.
量化宽松(QE)拖累货币走势,因该举措会增加货币供应.
策略师称,金恩有关英镑需走软的言论也扶助压低英镑.英镑贸易加权指数自年初以来累计上扬3.2%,在英国央行努力调整经济平衡,将经济增长动力向出口转移之时,这是削弱英国出口竞争力的因素之一.
今日稍后,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将公布上次政策会议的会议记录,可能会证实将在一段时间内保持宽松货币政策倾向,这可能会限制美元近期的升势,支撑英镑兑美元.
周四,英国将公布10月零售销售数据,如果数据远低于预期,将进一步推低英镑.
在英国央行季度通胀报告公布后,欧元兑英镑EURGBP=D4触及两周高位,之后欧元继续扩大涨幅,欧元/英镑欧洲汇市尾盘报0.8040英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
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