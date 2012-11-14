〔纽约期市〕可可期货跳涨,因主要生产国科特迪瓦政府意外解散

* 科特迪瓦总统解散政府,推动可可期货跳涨

* 阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡期货温和反弹

* 原糖期货转为下跌,交投淡静

路透纽约/伦敦11月14日电---欧洲和美国市场的可可期货周三跳涨,录得10周来的最大单日涨幅,因世界最大可可生产国--科特迪瓦(象牙海岸)总统意外解散本国政府.

"大多数人不过是出于恐慌而买入.这火上浇油,致使交易商出于供应风险担忧而买入,"RJO Futures资深市场策略师Hector Galvan指出.

"他们入市买入,以确保这一意外消息不会造成很重大破坏,不至于使人们买不到可可豆."

科特迪瓦总统Alassane Ouattara周三意外解散政府,指他领导下的联合政府内阁缺乏团结.

科特迪瓦拥有纷争动荡的历史,当地可可业常常通过竭力确保供应来应对暴力活动和政治动荡.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2跳涨70美元,或2.9%,结算价报每吨2,457美元.该合约上周五跌至2,322美元,为该合约自7月末以来的最低水平.

12月可可期货CCc1较3月合约升水扩阔至每吨11美元,高于上日的8美元.该合约在11月12日转为升水,周五将迎来第一通知日.

"有人愿意持有近月合约,甚至买进,尤其是在充满风险或担忧的时期,这样他们就能在合约到期时,或者准备在短期内合约到期时,通过交割获得优质可可豆,"Galvan说.

但科特迪瓦局势不稳对可可价格的影响料不会长久.

科特迪瓦占全球可可产量的35%左右,该国在2011年爆发内战,但当获的可可产量创纪录,导致有关内战危及该国可可收成的担忧被证实为毫无依据.

指标伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)--3月可可期货LCCc2急升43英镑,或2.8%,收报每吨1,592英镑.

**咖啡反弹**

3月阿拉比卡咖啡期货KCc2上涨1.50美分,或1%,报每磅1.5275美元,该合约周二跌至1.5090美元的6月19日以来低位.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收市持平,报每吨1,902美元,盘中升至日高1,935美元.该合约周二触及1,897美元,为指标次月合约自2月2日以来的最低水准.

分析师称,罗布斯塔咖啡价格也将下滑,因预料主要生产国越南连续第二年丰产,该国的收获在进行中,且印度尼西亚的罗布斯塔咖啡产量有望大幅增长.

白糖期货转为下跌,成交淡静,呈现区间整理走势.

3月原糖期货SBc1下滑0.11美分,或0.6%,报每磅19.24美分.该合约上周五跌至18.66美分,为2010年8月以来的最低水平.

伦敦Liffe-12月白糖期货LSUc1挫跌6.10美元,或1.1%,报每吨530.90美元.

交易商提到,截止周二收盘,12月白糖期货的未平仓合约处于超过18,600口或930,000吨的较高水平.

在周三,12月白糖期货较3月合约的升水LSU-1=R报15.80美元.(完)