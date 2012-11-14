〔芝加哥期市〕CBOT小麦受美国出口欠佳拖累下跌,但大平原乾旱提供支撑

路透11月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌,交易商称受美国小麦出口销售欠佳拖累,但美国大平原地区乾旱恐将威胁2013年硬红冬麦产量,令小麦市场获得支撑.

美国农业部(USDA)发表每周作物生长报告称,美国冬小麦优良率为36%,低于前一周的39%和上年同期的50%.[ID:nSB8570790]

欧洲小麦价格周三上涨,因市场担忧在全球小麦供应吃紧之际,美国气候乾旱导致该国小麦减产,而欧洲小麦出口前景改善也提供支撑.

一位农业气象学家称,美国大平原硬红冬麦种植区西部的乾旱天气导致土壤湿度继续降低."依然担忧大平原西部,当地在未来几周都没有降雨,"World Weather Inc的气象学家Drew Lerner说.

Lerner说,该地区在过去30-40天一直乾旱,导致在超过50年来最严重旱灾席卷美国大平原之后仅剩的一点水分进一步消耗殆尽."当地在未来7-10天的气温将高于平均水平,这会导致持续的水分蒸发,"他说.

法国分析机构Strategie Grains指出,欧盟2013年小麦产量有望增长逾10%至五年高位,得益于种植面积和单产增长,而气候因素已损及2012年产量.

12月小麦合约的重要阻力位在50日移动均线切入位8.74-3/4美元,重要支撑位料为200日移动均线7.80-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为37.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌2-1/4美分,报每蒲式耳8.48-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为123,957口.(完)

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