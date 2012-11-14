版本:
中国
债券 | 2012年 11月 15日 星期四 05:52 BJT

〔美国债市〕公债价格持坚,"财政悬崖"担忧提供支撑

* 投资者对华盛顿预算磋商僵局的担忧支撑公债买盘

* 指标10年期公债收益率徘徊在10周低位附近

* 美联储会议记录暗示,可能进一步购买债券

* 美国10月零售销售较前月下滑,为三个月来首见

路透纽约11月14日电---美国大多数公债价格周三持稳,因担忧华盛顿旷日持久的政治僵局是否会导致联邦预算危机,并使美国经济重新滑入衰退,投资者维持其避险公债持仓.

美国公债市场从稍早跌势中反弹,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)新公布的10月会议纪录显示,多位委员认为美联储需要扩大资产购买规模以提振国内经济.[ID:nSB8571380]

上周刚刚赢得连任的美国总统奥巴马呼吁,应对富人加税以帮助降低预算赤字.但共和党主要议员则一直坚称,应降低高收入者的税率.

若美国白宫和两党分治的国会未能在年底前就联邦预算达成一致,2013年初美国将自动实施一系列增税减支措施,即"财政悬崖".

对美国跌落财政悬崖的担忧已刺激投资者抛售美股并买入公债,公债收益率(殖利率)徘徊在10周低位附近.

瑞士信贷美国首席利率策略师Carl Lantz说,奥巴马"并未发表任何言论来让市场确信美国不会跌落财政悬崖."

Lantz和其他分析师表示,美国可能达成预算协议.

"我的看法是,(奥巴马)政府和国会将阻止财政悬崖灾难的发生,"Wilmington Broad Market Bond Fund联席投资组合经理Wilmer Stith说.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐