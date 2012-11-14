〔美国债市〕公债价格持坚,"财政悬崖"担忧提供支撑

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 投资者对华盛顿预算磋商僵局的担忧支撑公债买盘
* 指标10年期公债收益率徘徊在10周低位附近
* 美联储会议记录暗示,可能进一步购买债券
* 美国10月零售销售较前月下滑,为三个月来首见
路透纽约11月14日电---美国大多数公债价格周三持稳,因担忧华盛顿旷日持久的政治僵局是否会导致联邦预算危机,并使美国经济重新滑入衰退,投资者维持其避险公债持仓.
美国公债市场从稍早跌势中反弹,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)新公布的10月会议纪录显示,多位委员认为美联储需要扩大资产购买规模以提振国内经济.[ID:nSB8571380]
上周刚刚赢得连任的美国总统奥巴马呼吁,应对富人加税以帮助降低预算赤字.但共和党主要议员则一直坚称,应降低高收入者的税率.
若美国白宫和两党分治的国会未能在年底前就联邦预算达成一致,2013年初美国将自动实施一系列增税减支措施,即"财政悬崖".
对美国跌落财政悬崖的担忧已刺激投资者抛售美股并买入公债,公债收益率(殖利率)徘徊在10周低位附近.
瑞士信贷美国首席利率策略师Carl Lantz说,奥巴马"并未发表任何言论来让市场确信美国不会跌落财政悬崖."
Lantz和其他分析师表示,美国可能达成预算协议.
"我的看法是,(奥巴马)政府和国会将阻止财政悬崖灾难的发生,"Wilmington Broad Market Bond Fund联席投资组合经理Wilmer Stith说.
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30