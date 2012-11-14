〔加拿大汇市〕加元兑美元触及逾三个月低位,受累于美国和欧洲忧虑

路透多伦多11月14日电---加元兑美元周三跌至逾三个月低位,因投资者关注美国预算磋商的不确定性和欧债危机.
投资者正准备应对美国财政悬崖造成的影响.
在与国会议员开始财政磋商之前,美国总统奥巴马立场强硬,他呼吁应对富人加税以控制财赤,保持对中产阶层减税.
投资者还静待批准向希腊发放援助贷款取得进展的任何迹象,而欧洲爆发一系列抗议减支和加税的游行示威,使市场关注点集中在区内债务危机.
加元兑美元CAD=D4收报1.0038加元,或0.9962美元,低于周二收盘时的1.0019加元,或0.9981美元.盘中稍早触及8月3日以来最低1.0041加元,或0.9959美元. (完)
--编译 母红;审校 利棣儿
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=