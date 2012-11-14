《日本重要政经日程》--11月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)
11月14日(三)
2200 - 日本石油连盟(Petroleum Association of Japan)会长Yasushi Kimura举行月度新闻发布会
2330 - 11月路透短观调查日本制造业景气判断指数
2350 - 11月4-10日资本流动数据
11月15日(四)
-- - 印度总理辛格抵达日本,开始为期四日的访问
-- - 青空银行(8304.T)公布第二季财报
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 20年期公债标售
0300 - 日本主要反对党自由民主党的领袖安倍晋三就其对日本复兴的看法发表演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
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