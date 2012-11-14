〔纽约汇市〕欧元受西班牙和希腊希望推动走强,日圆重挫(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元可能录得两周来最大单日涨幅

* 欧盟执委雷恩称西班牙已采取有效行动削减今明两年赤字

* 日本首相对周五解散国会持开放态度

路透纽约11月14日电---欧元兑美元周三结束五日连跌小涨,因对西班牙和希腊的忧虑暂时得到缓解,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示,部分委员讨论了进一步扩大购债规模的必要性.

日圆兑美元和欧元录得两个月来最大跌幅,因日本首相野田佳彦称,他准备在本周稍后解散众议院,并在下月提前举行大选.

欧盟经济与货币事务执委雷恩表示,西班牙已采取有效行动解决2012和2013年赤字问题,不过,削减2014年预算赤字的行动未达到预期.

他的讲话进一步提振欧元,欧元周二削减跌幅,因德国政府消息人士称,希腊可能一次性获得约440亿欧元的救助.

"德国对给予希腊更多财政灵活性持积极态度,从缓解投资者不安方面来看,一来自欧洲决策者的好于预期的消息的确给予欧元很大的提振, "Western Union Business的定价和市场分析师Ravi Bharadwaj表示.

欧元兑美元EUR=上扬0.4%,报1.2749美元,可能录得两周来最大单日涨幅.但分析师称,欧元人气仍然脆弱,因国际货币基金组织(IMF)和欧元区在希腊如何将债务降至可持续水平方面仍存在分歧.

美联储10月会议记录公布后,欧元兑美元跳升至日高1.2777美元.会议记录显示,多位与会官员认为,美联储需要在卖短买长计划结束后,在明年进一步购买资产.

美联储极具影响力的副主席叶伦周二表示,美国利率可能需要在2016年初之前保持在近零水准,以大力提振就业.

欧元兑日圆EURJPY=大涨1.4%,报102.18日圆.美元兑日圆JPY=上扬1%,报80.16日圆.

支持日本央行进一步放宽货币政策的日本主要反对党自民党在民调中领先,而提前大选的前景被视为对日圆不利.

自民党领袖安倍晋三周三呼吁日本央行发行"无限量日圆",以实现新的通胀目标.

日本首相野田佳彦告诉国会,如果反对派同意改革选举系统,他愿意在11月16日解散众议院,并在12月举行大选.

美联储进一步放宽政策的前景限制美元的涨幅.稍早公布的数据显示,美国10月零售销售回落,而生产者价格指数(PPI)意外下滑.

"今日上午公布的数据显示美国经济复苏缓慢且步履蹒跚,这将要求美联储继续为经济提供刺激,"BK Asset Management的汇市策略部董事总经理Kathy Lien表示.

英镑兑美元GBP=D4触及逾两个月低位1.5839美元,之前英国央行通胀报告显示,英国经济前景低迷,且央行总裁金恩表示,量化宽松计划仍可能被重启.

英镑兑美元纽约汇市尾盘回落0.1%,报1.5852美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2734 1.2702 +0.25 -1.63 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.24 79.37 +1.10 +4.29 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.18 100.81 +1.36 +2.63 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9449 0.9476 -0.28 +0.78 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5839 1.5869 -0.19 +1.96 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0039 1.0018 +0.21 -1.51 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0374 1.0430 -0.54 +1.46 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2034 1.2035 -0.01 -0.91 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8039 0.8002 +0.46 -3.48 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8100 0.8155 -0.67 +4.06 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7537 5.7704 -0.29 -3.73 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3284 7.3315 -0.04 -5.29 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7802 6.7870 -0.10 -1.56 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6384 8.6227 +0.18 -3.09 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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