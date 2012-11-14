《美债周四展望》公债价格持坚,财政悬崖担忧提供支撑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 投资者对华盛顿预算磋商僵局的担忧支撑公债买盘

* 指标10年期公债收益率徘徊在10周低位附近

* 美联储会议记录暗示,可能进一步购买债券

* 美国10月零售销售较前月下滑,为三个月来首见

路透纽约11月14日电---美国大多数公债价格周三持稳,因担忧华盛顿旷日持久的政治僵局是否会导致联邦预算危机,并使美国经济重新滑入衰退,投资者维持其避险公债持仓.

美国公债市场从稍早跌势中反弹,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)新公布的10月会议纪录显示,多位委员认为美联储需要扩大资产购买规模以提振国内经济.[ID:nSB8571380]

上周刚刚赢得连任的美国总统奥巴马呼吁,应对富人加税以帮助降低预算赤字.但共和党主要议员则一直坚称,应降低高收入者的税率.

若美国白宫和两党分治的国会未能在年底前就联邦预算达成一致,2013年初美国将自动实施一系列增税减支措施,即"财政悬崖".

对美国跌落财政悬崖的担忧已刺激投资者抛售美股并买入公债,公债收益率(殖利率)徘徊在10周低位附近.

瑞士信贷美国首席利率策略师Carl Lantz说,奥巴马"并未发表任何言论来让市场确信美国不会跌落财政悬崖."

Lantz和其他分析师表示,美国可能达成预算协议.

"我的看法是,(奥巴马)政府和国会将阻止财政悬崖灾难的发生,"Wilmington Broad Market Bond Fund联席投资组合经理Wilmer Stith说.

在达成预算妥协前,相对于股票,投资者更青睐美国公债,标普500指数在过去五个交易日累计回落3.8%.

美国10年期公债US10YT=RR上扬2/32,收益率报1.589%,较周二收盘时回落0.6个基点.公债抹去稍早因获利了结录得的12/32的跌幅,当时收益率报1.633%.

周二公布的摩根大通证券周度公债客户调查显示,表示做多美国公债,即公债持有量超过投资组合基准的投资者比率从之前一周的17%增至26%.

这是自7月23日以来,做多公债投资者比率最高的一周.

美国预算磋商的不确定性和对欧债危机的持续忧虑引发对公债的避险需求,今日公布的美联储会议记录也扶助支撑公债.

会议记录显示,美联储主要官员认为,涉及大规模购债的第三轮量化宽松(QE3)扶助支撑了疲弱的经济.他们还表示,很多与会委员认为,在卖短买长计划年底结束后,美联储将需要在明年购买更多公债.

"会议记录显示,美联储将可能在卖短买长操作结束后扩大QE3规模,"瑞士信贷的Lantz称.

卖短买长操作包括每月卖出短期公债,买入450亿美元较长期公债.

通过QE3计划,美联储每月购买400亿美元的抵押贷款支持证券,以提振楼市和压低失业率.

美国人找工作仍很困难,美国消费者支出占美国经济的三分之二.

周三公布的数据显示,10月零售销售回落0.3%,为6月以来首月下滑,部分是因超级风暴桑迪吹袭美国东北部地区.(完)

--编译 肖群英/母红;审校 母红/李军

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