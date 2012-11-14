全球外汇市场11月15日主要消息

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11月14日(三)
2330 - 11月路透短观调查日本制造业景气判断指数
2350 - 日本11月4-10日资本流动数据
11月15日(四)
0150 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)讲话
0630 - 法国第三季国内生产总值(GDP)初值
0700 - 德国第三季GDP初值
0800 - 欧洲央行公布月报
0900 - 意大利第三季GDP初值
0930 - 英国10月零售销售
1000 - 欧元区第三季GDP初值
1000 - 欧元区10月HICP终值
1000 - 国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)讲话,题目为"调整过程:欧洲与希腊摆脱危机的策略"
-- - 法国财政部长莫斯可维西讲话
1330 - 美国10月消费者物价指数(CPI)
1330 - 美国10月实质所得
1330 - 美国11月纽约联邦储备银行制造业指数
1330 美国一周初请失业金人数
1400 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表讲话
1445 - 联邦存款保险公司(FDIC)副总裁洪尼格出席活动
1500 - 美国11月费城联邦储备银行制造业指数
1540 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个国际银行业会议上致欢迎辞
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行10月CPI中值
1820 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"房屋与金融市场"发表讲话
1945 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话
2130 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话
2130 - 美联储一周资产负债表数据
2300 - 美国半导体设备暨材料协会10月订单/出货比
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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