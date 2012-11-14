〔加拿大股市〕重挫近2%,受美国财政疑虑及Iamgold跌势拖累

路透多伦多11月14日电---加拿大主要股指周三重挫近2%,至9月初以来最低位,受对美国预算协商及欧债问题的疑虑打击;矿业股Iamgold(IMG.TO)股价在发布疲弱财报后大跌,亦拖累盘势.
市场尾随华尔街股市的急跌走势;美股重挫至7月末水准,因投资人紧盯美国"财政悬崖"可能的后患.[ID:nSB2101293]
包括矿业股在内的原物料类股挫跌3.5%,Iamgold大跌近20%至11.98加元;该公司周二发布季度获利逊于预估,并调降2013年产量目标.
其它下跌的权重股票有,Barrick Gold(ABX.TO)跌3.8%至33.99加元,Goldcorp(G.TO)亦跌3.8%至41.28加元.
市场关注焦点也放在欧债危机上.[ID:nSB2099319]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低204.87点,或1.7%,成为11,929.79点.10类股中有九类股挫跌.民生消费类股上涨0.3%.
指数盘中曾低见11,915.07点,为9月4日以来最低位.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
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