美国与加拿大经济指标预测--11月15日-11月22日****

路透11月15日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月15日(四)
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1330 美国实质所得(较前月) 10月 -- 持平
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 负6.70 负6.16
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月10日当周 37.5 35.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.05
续请失业金人数(万人) 11月3日当周 321 312.7
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.3% +1.5%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 2.0 5.7
2300 美国半导体设备暨材料协会订单/出货比 10月 -- 0.81
11月16日(五)
1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 -- 900
外资净买入美国公债(亿美元) -- 429
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
产能利用率 78.3% 78.3%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 -- 126.2
----------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 10月 476 475
(变动率) -- -1.7%
1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 41 41
11月20日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月17日当周 -- +0.7%
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 85 87.2
建筑许可年率 86.5 89
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月17日当周 -- +1.6%
11月21日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月16日当周 -- 864.9
再融资指数 -- 4801.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月17日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 11月10日当周 -- --
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 51.0
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月终值 -- 84.9
现况指数 -- 91.3
预期指数 -- 80.8
1500 美国领先指标 10月 +0.2% +0.6%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月16日当周 -- --
11月22日(四)
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4% (完)
--整理 王翔琼;审校 白云