〔金砖国家〕11月14日股汇市收盘纵览

路透11月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月14日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.16%,报980.62点.

中国股市:沪综指周三缩量小幅收升,成交金额创两个半月新低.分析师指出,尽管监管层落实了人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度增加2,000亿元的计划,但大盘仍延续此前跌势,直至午后有色板块及酿酒医药等消费类股的反弹,才带动大盘勉力收红.沪综指.SSEC收报2,055.419点,涨7.530点或0.37%.上海A股今日成交358亿元人民币,较上日的445亿元下降,亦为8月31日以来的成交新低,当日为352亿元.[.SSCN]

香港股市:由一个月低点反弹,受金属生产商股价劲升激励,此前中国国营媒体证实路透一篇报导称,中国当局已重新收储金属,此举被认为能支撑实货价格.恒生指数.HSI收高1.2%,至21,442点,由周二触及的一个月低点反弹.恒生国企指数.HSCE收高1.7%.[.HKCN]

中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周三延续涨停僵局,以波幅上限作收并刷新纪录高点,日间波幅窄至数个点,而央行仍坚持不出手干预.人民币中间价仍连续第七天高开并再刷新逾半年高位,进一步巩固升值预期,结汇压力难缓,致即期汇价连续12日触及"涨停"价位.[CNY/CN]

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印度股市:因假期休市.[.BO]

印度汇市:因假期休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.13%,报1,365.410点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收挫0.5%至723.59点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX走强0.26%至31.6800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX回落0.1%,报40.3825.

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巴西股市:创下两个月来最大跌幅,因此前公布的数据显示9月巴西经济萎缩.巴西股市收于10周低点,但仍守住一重要支撑位.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP六日来第五天下跌,收低2.1%,报56,279.36点.[ID:nL1E8MEIK8]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元连续五日来的跌势停止,当日小幅走坚,此前有报导显示,巴西决策者不太可能允许本币进一步贬值.雷亚尔/美元BRBYBRL=收高0.19%至2.0645.[ID:nL1E8MEHBS]

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南非股市:连续第二天下跌,因企业财报令人失望拖累零售商股,且尽管Anglo American Platinum (AMSJ.J)罢工有望结束,但矿业股仍持续下滑.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.41%,报33,042.71点.综合指数.JALSH收低0.41%,报37,241.79点.[.J][ID:nL5E8ME9R0]

南非汇市:兰特/美元ZAR=D3跌逾1%至五周半来最低水平,因大量进口订单入市,且数据显示经济低迷.截至1606GMT,兰特/美元报8.8976,较周二收盘位8.7950低1.17%.路透数据显示,兰特盘中一度低见8.91,为10月8日来最低.[ZAR/][ID:nL5E8MEAVK](完)