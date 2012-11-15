《中国报摘》--中国证券报11月15日

* 头版头条:

--中国共产党第十八次全国代表大会昨日闭幕.

* 其他:

--业内人士表示,目前至少有四家基金公司申请设立子公司有望最快在年底前获批.

--近期证监会召集多家券商座谈新股发行事宜.据悉,相关机构表示,目前的新股审核节奏未发生明显变化,并未提速.有专家认为,首次公开发行(IPO)排队问题需交给市场解决,新股发行改革仍需加力.

--中国人民银行上海总部数据显示,10月上海市中外资金融机构本外币各项存款减少661.3亿元,储蓄存款的定期化趋势依然明显.当月除个人定期存款增加76.3亿元,同比多增65亿元外,其他品种存款均有所下降.

--业内人士表示,由于前三季度大型房企销售好转资金压力减轻,拿地信心恢复,再加上一线城市土地供应计划完成情况不理想,年底前将成为土地出让的冲刺阶段.此时政府推出优质地块的成交率相对较高.上海、北京、广州等城市土地市场或呈现明显的"翘尾"行情.

--波士顿咨询公司(BCG)最新报告称,富裕消费者将是推动中国消费市场增长的主要力量.2020年中国富裕消费者的购买力将达到3.1万亿美元,这一群体将占全球消费总额的5%.

--业内人士透露,煤炭价格并轨方案已经基本确定,官方主导的2013年煤炭产运需集中衔接会将不再举办,各大煤炭企业自已组织的订货会预计下月将密集举行.专家表示,此前煤炭进口回升价格回落将有助于煤价并轨推进,但煤电矛盾并不会因此化解.(完)

--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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